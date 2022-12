Cuba extiende permiso para ingresar alimentos, medicamentos y útiles de aseo

En su intervención, el mandatario dijo sentir una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de conseguir los resultados que necesita el pueblo. Cuba emitió por primera vez las exenciones a la importación no comercial de alimentos y medicinas justo después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 -las mayores en décadas- en las que una de las diversas razones que movilizaron a los manifestantes fue el desabastecimiento de productos básicos.

