Cuba en su laberinto | La Prensa Panamá

Cuba no era viable sin el apoyo de la Unión Soviética, luego de la España socialista y ahora de la Venezuela chavista. No se si sus doctores son los mejores del mundo, lo que se es que los cubanos son la gente más emprendedora y creativa que debe haber entre los mortales de este planeta.

Debo decirlo, no por ufanarme, que soy de los pocos panameños que ha seguido al pie de la letra la marcha de la Revolución Cubana, en sus distintas etapas. Me quiero referir, sobre todo, a la fase que va desde Fidel hasta cuando asume el poder su hermano Raúl Castro.

