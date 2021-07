Cuba, el estallido social que sacude al régimen – Latinoamérica – Internacional

Según el realizador, “el problema no está en las redes, donde estos jóvenes encuentran un espacio que aquí les niegan, sino en unos medios cerrados que informan un solo discurso y nunca la diversidad en la que nuestra realidad se forja. Por eso hoy sí hay un estallido social y no solo ‘disturbios’ o ‘vandalismo'”.

Fernando Pérez, director de cine cubano ganador de un Premio Goya , y uno de los artistas que mediaron con los jóvenes que el 27 de noviembre protestaron frente al ministerio de Cultura, indica a Oncuba que el nuevo lenguaje de aquellos jóvenes reclamaba “libertad de expresión, inclusividad, derecho al disenso, participación de una sociedad civil plural y diversa” y no ha sido así. “Sus voces no encontraron espacios, sino desconfianza, linchamientos mediáticos, ‘manotazos’, silencio”.

El reconocido literato agrega que “si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista, la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que, en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado”.

Consideraría ayudas, “pero requeriría diferentes circunstancias o una garantía de que el gobierno no las aprovechará”. “Por ejemplo, la posibilidad de enviar remesas a Cuba. No haría eso ahora porque es muy probable que el régimen confisque esas remesas o grandes porciones”, agregó el jefe de la Casa Blanca.

“En realidad hace meses que la Aduana cubana permite la entrada de todos esos productos pagando el arancel, pero no deja de ser un parche porque no todos tenemos familiares que puedan viajar para traer toda la mercancía que necesita el país. Al final se revenderá en el mercado negro a precio de oro. Además, dependeremos del número de maletas que permitan las aerolíneas”, comenta a este diario la cuentapropista Marisa García.

Hace meses que la Aduana cubana permite la entrada de todos esos productos pagando el arancel, pero no deja de ser un parche porque no todos tenemos familiares que puedan viajar”.

Otro componente es la desidia individual –“hago como que trabajo y el Estado hace como que me paga”– dicen muchos trabajadores de empresas estatales cuyos salarios no alcanzan para proveerse de bienes de primera necesidad en una economía dolarizada, y desde junio “eurorizada”, donde las subidas de los sueldos son menores que las subidas de los precios y producen inflación elevada. Para muchos, cuesta ver la luz al a final del túnel.

You May Also Like