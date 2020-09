Cuba denuncia la campaña de Estados Unidos “contra la cooperación médica internacional”

La cancillería cubana afirma que EE UU amenazó con no sufragar su cuota correspondiente a la OPS si la organización no aceptaba revisar el papel del organismo en el Programa Más Médicos en Brasil, una iniciativa por la que médicos de la isla atienden a pacientes en Brasil y que hasta la llegada al Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro contaba con el aval de las tres partes.

You May Also Like