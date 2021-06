Cuba cae ante Venezuela y pierde a Alfredo Despaigne en el Preolímpico

Cuba perdió ante Venezuela en su primer partido del preolímpico de béisbol que comenzó el lunes en Florida. Peor aún, es poco probable que la novena cubana vuelva a tener a su mejor bateador, el jardinero Alfredo Despaigne, en el futuro cercano.

Despaigne se lastimó un hombro y tuvo que abandonar el partido con dos outs y dos corredores en bases en el encuentro que Venezuela ganó 6-5 en el The Ballpark of the Palm Beaches de West Palm Beach.

“Se lesionó un hombro y [actualmente] los médicos están tratando de determinar la gravedad de la lesión”, dijo el dirigente Armando Ferrer luego del partido. “Es una baja sensible, no sabemos cuánto tiempo tardará en recuperarse”, agregó el piloto cubano.

Despaigne, de 34 años, es el jugador de posición más importante de la escuadra cubana. El toletero derecho, que bateó de 4-1 como bateador designado el lunes, ha jugado en las ligas mayores de Japón por los últimos ocho años.

Mientras se determina la gravedad de la lesión de Despaigne, Cuba se quedó con poco margen para fallar, tras perder el primero de los tres juegos que tendrá en la ronda preliminar del clasificatorio americano, que reparte un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El manager Ferrer confirmó que el derecho Carlos Viera abrirá el martes contra Canadá.

Además, el dirigente criticó que una mujer entrara al terreno en el intermedio de la cuarta entrada como parte de las protestas que algunos aficionados hicieron contra el gobierno cubano. La mujer portaba una pancarta que decía “Free Cuba”.

“Nuestros jugadores estaban preparados para ese tipo de cosas”, dijo Ferrer. “Pero fue bien desagradable cuando la señorita entró con el cartel. La política debería estar alejada del deporte. Fue bastante desagradable que entrara al campo”, agregó.

“Nosotros somos embajadores del deporte, no de la política. Le dijimos a los jugadores que ignoraran las manifestaciones y que se enfocaran en el juego. Pienso que eso lo hicimos bien. Lo feo fue que alguien entrara al terreno en un evento de esta magnitud”, dijo el dirigente cubano.

Ferrer, sin embargo, aclaró que esos acontecimientos no tuvieron nada que ver con el resultado del partido contra Venezuela.

“Fue un gran partido, que se decidió en el último turno. Ellos batearon más que nosotros e hicieron mejor las cosas. Lo hicieron mejor”, sentenció Ferrer.