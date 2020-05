cuatro zapatillas de ‘running’ para pisar firme (y ahorrarse hasta un 50%)

Claro que, para volver a disfrutar de los beneficios de salir a correr, hay que apostar siempre por una equipación correcta (si que no queremos acabar con un tirón en el muslo o un tobillo torcido). De hecho, lejos de lo que muchos piensan, no todas las zapatillas deportivas son aptas para el running, pues solo son adecuadas aquellas que proporcionan estabilidad a nuestro tipo de pisada, amortiguan el impacto de rodillas y pies en todo tipo de suelos y, además, permiten la movilidad natural de las articulaciones.

El momento que estábamos deseando por fin ha llegado: ¡Runners, es hora de volver a las calles! Sabemos que no hay mejor sensación que disfrutar, de nuevo, de la adrenalina , de mirar el crono y de pararlo habiendo cumplido con nuestro objetivo. Eso sí, a pesar de hemos conseguido no perder del todo nuestra forma gracias a las rutinas indoor, retomar nuestra actividad deportiva requiere de cierta paciencia y de salir a correr sabiendo que no estamos en el mismo nivel de forma física que antes.Â

