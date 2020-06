cuatro trucos para ahorrar hasta 400 euros

En Mediamarkt no se han querido quedar atrás y, hasta el próximo lunes, 29 de junio, celebran los días de los descuentos directos, con rebajas de hasta 400 euros en muchos de los productos que tienen disponible en sus tiendas físicas y online. Eso sí, para sacar partido de estos días (y ahorrar dinero), conviene conocer cuatro trucos muy sencillos que nos ayudarán a aprovechar las mejores ofertas (¡y productos!). Bajo estas líneas te dejamos la selección de nuestros must , para que te sirva de guía y consigas calidad y eficiencia al mejor precio.

