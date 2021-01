“Cuatro tostadas y a las 10.30 a dormir”

Vestido de dorado y rodeado de algunos de sus compañeros, Jorge Javier Vázquez vivió una Nochevieja gourmet en Telecinco con una edición especial de La última cena. Sin embargo, no es ningún misterio que el programa no era en directo, por lo que la realidad del presentador fue muy diferente.

El de Badalona ha aprovechado su blog en Lecturas para contar este miércoles cómo pasó el Fin de Año solo en casa por este 2020 tan lleno de restricciones y con la familia lejos.

Aun así, el conductor de Sálvame sorprendió revelando que la cena fue muy sencilla e incluso no espero a las uvas: “El 31 ceno a las 20.30 de la tarde en la cocina. Cuatro tostadas de pan de espelta, pavo, una lata de bonito y un yogur de soja sabor a vainilla”.

“A las 21 horas me pongo un capítulo de The Young Pope y a eso de las 22.30 me meto en la cama”, contó. “Pasada la medianoche, ya en el 2021, me despiertan los ladridos de los perros. Están inquietos por el ruido de los petardos y tengo que estar un rato a su lado para que se calmen”.

Con esta confesión, demostró que para él el 31 de diciembre es un día más y no tiene por qué haber una lujosa y abundante cena ni una ceremonia de despedida, tal y como algunas personas también sostienen. Pero muchos siguen esta y otras tradiciones, pues costumbres hay tantas como colores.