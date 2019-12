Cuatro tesis y antítesis | La Prensa Panamá

Desde su origen, la República ha tenido que soportar el hostigamiento diplomático y armado por parte del imperio estadounidense. De acuerdo con Méndez R. (1994, p.10) “Los Estados Unidos han protagonizado numerosas intervenciones político-militar en Panamá desde principio del siglo”. Dicho lo anterior, en 1918, el ejército estadounidense ocupó la provincia de Chiriquí y Veraguas. En 1921, el ejército estadounidense le impuso a Panamá el fallo White, en el que se perdió parte del territorio, a pesar de haberle ganado la guerra a Costa Rica. En 1964, el ejército estadounidense abrió fuego contra los manifestantes que protestaban por la violación del pacto de las banderas y otros intereses nacionales. Según Méndez R. (1999, p.116) “Al intensificarse la balacera empezaron a caer los heridos, en su mayoría en el lado panameño”. En este acontecimiento murieron 21 personas que son recordados como mártires. El 20 de diciembre de 1989, las fuerzas militares estadounidenses invadieron Panamá.Fue una operación rápida y mortal; atacaron 28 blancos simultáneamente que se encontraban en zonas muy pobladas, y murieron cientos de personas, la mayoría inocentes. Este último acontecimiento fue el colmo de las intervenciones. La pregunta es: ¿Por qué 27,000 tropas estadounidense invadieron Panamá?

Primera tesis: Atrapar al general Noriega, que se había convertido en el enemigo número uno del gobierno de los Estados Unidos. Antítesis: De ser así, el 3 de octubre de 1989 un movimiento encabezado por el mayor Moisés Giroldi apresó a Noriega e intentó entregárselo a los norteamericanos para ponerle fin a la situación tensa que atravesaba el país, pero, supuestamente, en ese momento no llegó ninguna orden desde Washington, con lo cual, el golpe fracasó. Si los comandos estadounidenses hubieran capturado a Noriega en ese momento, la justificación del gobierno de los Estados Unidos de intervenir militarmente en Panamá pudo haber fracasado. Segunda tesis: Frenar la droga que entraba a los Estados Unidos. Antítesis: La droga que entraba a los Estados Unidos no llegaba únicamente desde Panamá. También arribaba desde otros países, por diversas vías acuáticas, aéreas y terrestres. Tercera tesis: Vender armas. Esto es un negocio muy rentable, miles de millones de dólares genera este comercio. Antítesis: Este negocio no era rentable en la guerra de Panamá, porque la resistencia armada panameña era débil, técnicamente hablando, frente a los agresores, Noriega no dio ni una sola orden militar; en consecuencia, no habría una prolongación de la guerra; así, el mercado de armas en Panamá no era satisfactorio para los comerciantes de armas. Finalmente, la cuarta tesis es: Cambiar el tratado Torrijos-Carter y conservar las bases militares en el territorio panameño. Antítesis: Durante la ocupación del ejército estadounidense no se cambió el tratado.

El autor es estudiante de maestría en Ciencias Sociales, SENACYT, IDEN