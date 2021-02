Cuatro muertos por ébola en la República Democrática del Congo, la población se opone a las medidas sanitarias

En tanto, el gobierno intenta vacunar, al igual que en el pasado, la población de la región niega la existencia de la enfermedad del ébola y rechaza los cambios impuestos para evitar la propagación, como no tocar a los enfermos o no lavar los cadáveres de los fallecidos por esta causa.

“Algunas familias se niegan categóricamente a que sus casas sean desinfectadas y que se hagan entierros dignos y seguros”, se lamentó el doctor Syalita, añadiendo que “la gente todavía no ha asumido que el ébola acaba de reaparecer, aún no lo tiene claro”.

