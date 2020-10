Cuatro motivos que demuestran que no es pronto para comprar el calendario de Adviento ‘beauty’ de Birchbox

Aunque aún quedan algunos meses, la Navidad ya empieza a estar presente para aquellos que la viven con intensidad (¡y que ya tienen lista su wish list para empezar a tachar en el Prime Day o el Black Friday!). Siendo conscientes de que aún es pronto para llenar la casa de luces y un sinfín de adornos temáticos, no se conforman a renunciar a ese sentimiento embriagador que estas fechas trae consigo; y, la verdad, es que no nos extraña, pues hay opciones para hacerlo sin que nuestro alrededor nos tilde de fanáticos y que hacen las delicias de la mayoría (¡’grinches’, absténganse!).

