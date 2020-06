Cuatro miembros de Yankees dan positivo a coronavirus en Florida

Según el diario neoyorquino, dos de los integrantes trabajan en el George M. Steinbrenner Field y otros dos tienen nexos con el complejo deportivo de Ligas Menores cercano . King III aclaró que las dos personas que laboran en el parque de pelota de primavera de los Yankees no son jugadores y que otro de los infectados es miembro del personal y se ha mantenido alejado de las facilidades del equipo “por un tiempo”. Al momento, los Yankees no han dado a conocer más información.

You May Also Like