Cuatro ex policías implicados en la muerte de George Floyd fueron acusados de violaciones a los derechos civiles

Thao y Kueng también están acusados de violar el derecho de Floyd a estar libre de una detención irrazonable , alegando que no intervinieron para detener a Chauvin cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Los cuatro están acusados por no haberle prestado atención médica.

Los otros tres ex policías se enfrentan a un juicio estatal en agosto , y están libres bajo fianza. Lane, Thao y Kueng comparecieron por primera vez el viernes por videoconferencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minneapolis, y se les permitió seguir en libertad tras la audiencia. Chauvin no participó en la comparecencia.

