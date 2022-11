Cuatro estados de EEUU establecieron el aborto como derecho constitucional

Por el contrario, en Kentucky se someterá a voto un texto en el que se especifica que ese derecho no está protegido . En este estado del sureste donde el aborto de hecho ya está prohibido salvo en contadas excepciones como cuando está en peligro la vida de la madre, los republicanos buscan modificar la Constitución estatal con la propuesta de enmienda dos, que afirma de forma explícita que de la Carta Magna no emana ningún derecho al aborto.

Desde la derogación del fallo de 1973, doce estados con gobiernos republicanos impusieron normativas restrictivas sobre el aborto en el país . Si bien el presidente Joe Biden presentó una serie de decretos para facilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, no pudo impulsar una ley en el Congreso, donde la estrecha mayoría oficialista no alcanza para sortear el obstruccionismo republicano.

