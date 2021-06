Cuatro empresas interesadas en licitación del Icges

Javier Nieto, pediatra infectólogo y exsubdirector del Gorgas, indicó que hay una deuda moral no sólo con el Gorgas, si no con la investigación como tal en Panamá.

Según lo publicado en Panamá Compra, los cuatro grupos empresariales que hicieron sus propuestas fueron Consorcio GIA RM Gorgas, Edificar Centroamericana, Consorcio N & C Gorgas y Consorcio CCM Campus Gorgas. De momento, el monto de las ofertas no fue dado a conocer, porque fueron presentadas en sobres sellados.

