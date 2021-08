“Cuatro días de terror”, el crudo relato de un realizador chileno en Kabul

Ahora Said, que no tiene planes inmediatos de marcharse , asegura “temer una nueva guerra civil”, especialmente desde que el exvicepresidente afgano, Amrullah Saleh, que se ha declarado presidente interino desde la huida del mandatario, Ashraf Ghani, hiciera hoy un llamado a resistir a los talibanes.

Jorge Said es un realizador y periodista de 55 años que se encuentra en Kabul para grabar un episodio de su serie ‘Buscando a Dios’. No ha querido abandonar la ciudad afgana pese a la llegada de los talibanes.

Desde entonces, relata, “todo ha cambiado” y el panorama es “desolador” , hay zonas sin agua ni luz, no hay vuelos para salir del país y aunque no están deteniendo a gente de forma arbitraria sí están controlando los coches y las calles.

