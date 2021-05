Cuatro días de festival musical en Playa Bonita, sin el aval del Minsa

Los conciertos masivos están prohibidos en el país desde marzo de 2020, cuando se anunció el primer caso de coronavirus en el país. Tras 14 meses de pandemia, el Minsa autorizó, a partir del 3 de mayo, la presentación de grupos musicales locales, de hasta seis integrantes. No obstante, advirtió que estas actuaciones no podrán ser bailables. Las medidas están contenidas en el Decreto Ejecutivo 590 de 2021, y ahí también se limita la presencia del público: solo el 25% del aforo del local, siempre que se cumpla con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y se eviten las aglomeraciones.

