cuatro detenidos por presuntamente aceptar sobornos ligados a Qatar

Aunque la Fiscalía no ha facilitado los datos de los detenidos, los medios aseguran que se trata del ex eurodiputado italiano del grupo de los Socialistas y Demócratas Pier Antonio Panzeri , así como el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, y de un asistente parlamentario y un lobista cuyas identidades no se han facilitado. Todos ellos, a quienes se les aplica la presunción de inocencia, serán llamados a declarar ante el juez en las próximas horas.

