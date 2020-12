cuatro ‘beauty packs’ de Sephora para hacer el mejor (auto)regalo esta Navidad

Aunque no debería haber excusas para dedicarse, a diario, un ratito de cuidado personal, llegadas las Navidades, los regalos para mimarse se disparan. Fragancias, sets de maquillaje, gadgets para potenciar la eficacia de las mascarillas o aceites y jabones para el baño se convierten en el detalle perfecto para demostrarles a nuestros seres queridos lo importantes que son para nosotros. Sin embargo, y aunque el tamaño no importa, las dimensiones de estos obsequios suelen hacernos pensar que no son suficientes para pedírselos a los Reyes Magos o a Papá Noel; pero suelen suponer un coste que sí cubre nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil: optar por sets (¡rebajados!) que incluyan varios artículos.

En el catálogo de Sephora, de cara a las navidades, han activado en su catálogo varios sets beauty que, además de incluir varios artículos, tienen precios muy competentes y por debajo del valor real. Eso sí, antes de meter en el carrito de la compra (¡y sin pensar!) alguna de las muchas cajitas regalo que tienen, dinos cómo eres… ¡y te diremos cuál es la sección en la que vas a encontrar el mejor regalo para los tuyos o para ti!

Dinos cómo eres… ¡y te diremos qué elegir!

– Para los amantes del maquillaje, ¡una selección de estuches! Si no puedes resistirte a los encantos de cualquier labial, máscara de pestañas o paleta de sombras de ojos, no puedes dejar pasar el catálogo de sets de maquillaje de Sephora. ¿Qué opinas de este estuche que reúne los best sellers de sus usuarios, con marcas como Clinique, Benefit o Rituals?

Set de Los Favoritos. Sephora

– Para los que no renuncian a un buen perfume, ¡muchos sets rebajados! Si te han falta estantes en el tocador para colocar todas tus fragancias (y tienes claro que la solución es ampliar el baño y no renunciar a la colonia), esta sección de Sephora te va a encantar. Entre nuestros sets de perfumes favoritos, este de Yves Saint Laurent: incluye el frasco de Black Opium, pintalabios y rímel.

El set de Yves Saint Laurent. Sephora

– Para los que cumplen a rajatabla con sus rutinas de belleza, ¡un set de tratamiento! La belleza, y la salud de nuestra piel, es, en muchas ocasiones, una cuestión de paciencia que requiere de un tratamiento continuado para lograr resultados. Este kit incluye 11 mascarillas de la colección de Sephora para cuidarse y mimarse. Además, se puede elegir del ingrediente que se desea.

El set de mascarillas. Sephora

– Para los que saben que cuidarse es cuestión de relajarse… ¡un set de baño! Aunque sea de vez en cuando, darse un baño relajante con espuma y sales es todo un placer que, además, nos ayuda a relajarnos y a estar listos para cualquier ocasión. Este kit incluye todo lo necesario para llevarlo a cabo y, además, tener un aroma constante a flor de algodón.

El set de baño. Sephora

