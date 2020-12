cuatro aspirantes al anillo si fichan a ‘La Barba’

James Harden es uno de los jugadores más decisivos de toda la NBA y cuando alguien de su talla decide cambiar de equipo, la liga se tambalea. Es la situación en la que se encuentra ahora la mejor competición de baloncesto del mundo, con la gran estrella de los Houston Rockets queriendo marcharse para buscar el ansiado anillo en otra franquicia.

El principal motivo, la reconstrucción estructural de la franquicia no parece convencerle, con las marchas del GM Daryl Morey y del técnico Mike D’Antoni. Además, la elección de Stephen Silas como nuevo entrenador de la franquicia tejana en lugar de Ty Lue, asistente en los Clippers. Todo ello sumado a la mala imagen que demostró el equipo esta temporada en los playoffs cayendo duramente contra los Lakers, ha propiciado la espantada de ‘La Barba’.

Así, los equipos ya se han apresurado en hacer cuentas para poder firmar a uno de los mejores jugadores del mundo buscando la forma de convencer a los Rockets para que le dejen salir, pero ninguna de las cuatro franquicias para las que suena Harden no lo tendrán nada fácil.

La mayor pega para la salida del ’13’ es que pocos equipos en la NBA pueden permitirse hacer frente a los 132 millones que todavía tiene que percibir hasta 2023, a no ser que estén dispuestos a cambiarle por alguna de sus estrellas o por varios jugadores de rol y otras tantas rondas de draft. No obstante, pocos se achantan ante la posibilidad de tener al jugador más ofensivo de esta época.

Philadelphia 76ers

Los Sixers siguen empeñado en que este sea su ‘proceso’ con Embiid y Simmons como buques insignia a los que acompañaría un Harden que mejoraría -por fin- el juego exterior del equipo. Precisamente en Philadelphia es donde se encuentran ahora Morey y Ty Lue, con quienes guarda una buena relación, y Harden ya se ha mostrado a favor de cambiar de conferencia y jugar en en el Wells Fargo Center.

Milwaukee Bucks

La franquicia liderada por Antetokounmpo sufre algo similar a los Sixers, y quieren evitar a toda costa ser los eternos candidatos al título que al final no consiguen nada. Así ha sido las últimas dos temporadas, cuando se creía que con el poderío del griego lograrían un segundo anillo por el que pelean desde que lo lograran Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson. Un gran aliciente para que ‘The Greek Freak’ renueve su contrato que termina en 2021.

Miami Heat

Los de Florida quizás son los que están mejor situados para llevarse al escolta con mucho talento joven para intercambiar y gracias a los jugadores de alto nivel pero contratos bajos, pueden permitirse pagar a Harden. El Heat ha expresado su interés en las próximas horas y el hecho de que hayan tardado tanto en hacerlo deja entrever que puedan tener algún plan entre manos.

Brooklyn Nets

Finalmente, los neoyorquinos, pese a ser el destino preferido de Harden, a priori, parece que se han caído de la carrera después de que Houston dejase claro sus pretensiones. Si no dan a Kyrie Irving o a Kevin Durant, ‘La Barba’ no aterrizará en el Barclays Center. De ese modo, teniendo en cuenta que en Brooklyn no han podido disfrutar aún de su emocionante dupla, parece que no son una opción para Harden.