Cuatro argumentos para abrir las profesiones

Como tercer punto, la digitalización está borrando cada vez más rápido las fronteras de por sí. Es una irresponsabilidad con los profesionales de nuestro país no prepararlos para la competencia global que será inevitable promoviendo una apertura controlada a la competencia internacional. Entre más digitales sean los servicios, menos necesidad tendremos los individuos y empresas de limitarnos a contratar profesionales panameños en muchísimas áreas. Esta digitalización, que es inevitable, implicará que ya no será necesario mudarse o establecerse en Panamá trayendo el codiciado conocimiento productivo.

Antes de entrar al fondo del asunto, el requisito de nacionalidad para ejercer profesiones liberales debe separarse de la política migratoria, o de requisitos de idoneidad profesional que se establezcan. Además, cuando hablamos de “extranjeros”, no nos referimos a personas que viven fuera de Panamá, sino a residentes permanentes en nuestro país. Según el Servicio Nacional de Migración, estas son aproximadamente 50 mil personas en los últimos 10 años. Es decir, 1.25% de la población nacional. Esto no incluye a extranjeros con permisos temporales o indocumentados que no han manifestado intención de establecerse en Panamá de forma permanente.

