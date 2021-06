cuarto en los libres y esperanzador ritmo

En el regreso de la F1 a una circuito permanente y no urbano, esos límites vuelven a estar en boca de todos. La FIA no se ha cortado: además de advertir de que en algunas curvas sancionarán, en otras han colocado unas barreras disuasorias (las comúnmente llamadas ‘bananas’) que, en caso de pisarlas, destrozan los alerones y la parte inferior de los coches. Algunos pilotos, como Valtteri Bottas (que fue el más rápido de la primera sesión) ya lo probaron desde los primeros libres.

No obstante, Alonso (y el resto de pilotos) no se podrán confiar porque el circuito de Paul Ricard se presenta con un par de enemigos serios. En un trazado diseñado de tal manera que cuenta con múltiples variantes, hasta el punto de que pueden realizarse 247 diferentes configuraciones , ha quedado claro que quien no se atenga a los límites de pista puede tener un serio problema.

