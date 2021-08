Cuarta ola obliga a Canadá a exigir vacuna a funcionarios

Hasta este viernes, el 71% de los 38 millones de canadienses habían recibido una dosis de la vacuna contra la Covid-19 y casi el 62% estaban completamente vacunados. El ministro no indicó las posibles sanciones a las que estarán expuestos los funcionarios no vacunados y dijo que espera que los empleados cumplan con la medida.

