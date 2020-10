Cuarta línea eléctrica cruzará tres reservas

Según el Ministerio de Ambiente (Miambiente), la aprobación de la viabilidad ambiental del proyecto fue otorgada mediante la nota DAPB-0221-2019 del 12 de febrero 2019. No obstante, aclararon que esta se dio antes de la creación del Parque Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego, por lo que, al conformarse esta nueva área protegida y no haber ingresado el estudio de impacto ambiental de la obra, se requiere una nueva viabilidad.

