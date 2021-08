Cuarentena y prueba obligatoria ahuyentan la llegada de turistas

Añadió que si se van a mantener las mismas medidas no tiene sentido abrir el turismo . Teníamos buenas expectativas para este año, pero si no mejoramos las medidas de entrada de los turistas al país no vamos a recuperarnos.A la fecha el sector mantiene un 60% de sus contratos laborales suspendidos, lo que pone en riesgo 65 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos.

Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) , señaló que estamos en un momento de reactivación y en varias ocasiones hemos solicitado que necesitamos que se tomen las medidas necesarias para que se reactive el sector turismo y no sigamos con controles férreos y absurdos que lo que hacen dar una mal imagen por el trato que se le da a los pasajeros, ya que ese personal no está capacitado para recibir a los turistas.

