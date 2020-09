Cuarentena total, si aumentan casos de Covid-19 en Herrera

30/09/2020 02:09 PM

De continuar dándose un aumento de casos de Covid-19 en la provincia de Herrera, no se descarta la posibilidad de establecer medidas de restricción movilización a la población, anunciaron las autoridades locales.Según el gobernador de la provincia, Víctor Roca Cuan, entre las posibilidades que se evalúan de no darse una mejora en la situación provincial están establecer cuarentena total los fines de semana, así como alargar el toque de queda, y que el mismo se mantenga entre las siete de la noche y las cinco de la mañana.El gobernador señaló que estas posibilidades no tienen fecha definida aún, ya que dependerán del comportamiento ciudadano, así como del número de contagios que se den en los próximos días.“El ministro de Salud (Luis Francisco Sucre) ha venido a nuestra provincia dos veces en 15 días a ver de primera mano la situación, y fue claro sobre el tema: si continúan en aumento los casos positivos se podrían tomar medidas mayores”, puntualizó Roca.Reconoció que se ha dado un relajamiento en la población en los últimos días, por lo que realizó un llamado enérgico a la población, ya que estas medidas en nada contribuyen a la reactivación económica que se busca en la provincia.“Esperamos que en los próximos días los números mejoren y de no ser así se tomarán medidas mayores. Estamos en la parte más difícil de la pandemia por lo cual necesitamos todo el apoyo”, añadió la autoridad.Las declaraciones del gobernador herrerano se dan en medio de molestias entre la población debido a celebraciones en torno a la festividad de San Miguel Arcángel en el corregimiento de Monagrillo, lugar de la provincia con el más alto número de casos activos, con un total de 54 según el reporte del Minsa.La provincia mantiene un total de 489 casos activos, tras varias semanas de permanecer con aumento en el número de contagios, así como un brote en la cárcel pública de Chitré. Se contabilizan 16 defunciones en lo que va de la pandemia.