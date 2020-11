Cuarentena previa, test, reuniones al aire libre… Así proponen los expertos pasar las Navidades marcadas por la Covid-19

“25 de diciembre… zoom, zoom, zoom“. Este fue el mensaje que se viralizó por redes sociales en cuanto comenzamos a vislumbrar que la pandemia causada por la Covid-19 iba a cambiar también nuestra forma de celebrar la Navidad. Un mensaje que hasta la viróloga del CSIC Margarita del Val ha reproducido en varias ocasiones para insistir en que este año perderse las comidas familiares “es un mal menor”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros autonómicos, reunidos este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad, pospusieron a la semana que viene acordar las restricciones que se aplicarían a las próximas fiestas. Madrid, Cataluña, Navarra y Murcia han reclamado ampliar a un máximo de diez personas de dos grupos de convivencia estable las reuniones familiares. Otra de las cuestiones en las que Gobierno y Comunidades están trabajando es en “consensuar” la hora límite del toque de queda. En cualquier caso, lo que sí dejó claro este miércoles Illa es que serán los gobiernos autonómicos los que adoptarán las medidas en sus territorios en función de su situación epidemiológica.

Epidemiólogos y autoridades recalcan el mensaje de evitar todos los desplazamientos innecesarios y reducir al mínimo las relaciones sociales. Pero conforme se acercan las fiestas navideñas, más vueltas le damos a la forma de no renunciar a reunirse con los seres queridos en tan señaladas fechas, pero garantizando la seguridad de todos los asistentes.

Y es que, según los datos del Ministerio, de los 16.461 brotes acumulados hasta la fecha, el mayor número de brotes se han registrado en las reuniones familiares en varios domicilios (3.203) y en ámbito social (4.875), especialmente en “reuniones de amigos o familiares”, en las que se han registrado 3.512 brotes.

Al aire libre o espacios “extremadamente ventilados”

Javier Padilla es médico de Atención Primaria en Madrid. En su opinión, lo fundamental de cara a estas Navidades es “reunirse poco, al aire libre y en lugares donde no haya que chillar demasiado“. Así pues, Padilla considera que estas Navidades hay que adaptarse a la situación pandémica y buscar “entornos y condiciones para reunirse que favorezcan la poca transmisión“.

“Es preferible pasar una Navidad sin contacto con un familiar que arriesgarse a perderlo para siempre”

Es “extremadamente importante”, agrega, buscar lugares “al aire libre o extremadamente ventilados“. Y, si estas medidas, no se cumplen, hay que tener mucha precaución con las personas más vulnerables.

Su colega, el doctor Juan A. Pineda, profesor asociado de Medicina y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Valme, es tajante: “Es preferible pasar una Navidad sin contacto con un familiar que arriesgarse a perderlo para siempre, aún cuando reconozco que es especialmente duro, tras al penoso año que llevamos, no poder compartir las Navidades con nuestra familia“.

¿Cuántas personas y cuántos núcleos de convivencia?

A esta pregunta, Pineda apunta que “no hay un número fijo que garantice un riesgo menor. Cuantas menos personas, mejor, y cuantos menos núcleos familiares, mejor. Lo ideal sería uno“. Por su parte, tanto Javier Padilla como Ester Márquez Algaba, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, indican que habrá que seguir las recomendaciones que finalmente establezcan las comunidades, que estudian establecer el límite entre seis y diez personas.

Preguntado Padilla por las reuniones entre personas que llevan meses o semanas sin verse, como por ejemplo familias que residan en diferentes comunidades, o estudiantes que vuelvan a casa, Padilla se pregunta en este caso si “existe la necesidad de verse en Navidad o si se podría posponer la celebración a otro momento del año”.

Medidas de seguridad contra la Covid-19 que proponen los expertos para las reuniones familiares. HENAR DE PEDRO

En cualquier caso, sean personas con las que quedamos normalmente o a las que no hemos visto en un tiempo, “la recomendación es la misma: al aire libre, respetando las medidas de seguridad”. En su familia, expone, este año no van a celebrar la tradicional cena de Nochebuena o comida de Navidad sino que “si hace buen tiempo, sin duda iremos a parques o a terrazas para vernos“.

Cuarentena previa

El ‘Fernando Simón’ de Alemania, el virólogo Christian Drosten, ha recomendado realizar por iniciativa propia una cuarentena voluntaria durante los siete días previos a reunirse con familiares que no pertenecen al grupo estable de convivencia.

Padilla apunta esta medida también, que aumenta a 10 días: “Lo ideal sería estar los diez días previos (a las reuniones navideñas) en casa sin ver a gente, pero entiendo que esto es un privilegio”. Por ello, en caso de no poder permitirse un autoconfinamiento preventivo, “los primeros días (de estar en casa de tus padres o en otro núcleo de convivientes) sí hay que extremar las medidas de seguridad”.

“Si nos vamos a reunir con mayores o personas de riesgo, esa cuarentena debería ser casi obligatoria”

En este sentido, Algaba, que pide “asumir” que estas Navidades han de ser diferentes para que “el año que viene o al otro, según cómo evolucione” podamos tenerlas como “toda la vida”, especifica que hay que asegurarse de que si hay jóvenes que vayan a juntarse con abuelos o abuelas o personas vulnerables, que aquellos “no hayan estado en grandes reuniones o situaciones de riesgo los días previos”.

“Si nos vamos a reunir con mayores o personas de riesgo, esa cuarentena de siete a 10 días debería ser casi obligatoria“, añade Pineda.

¿Test antes de quedar para comer?

Sobre esta medida hay diversidad de opiniones. Según Padilla, “para la toma de decisiones individuales me parece muy controvertido” porque “si me lo hago y doy negativo, las medidas de seguridad serían las mismas que si no me lo hago”. Aunque considera que “la recomendación no debería ir por ese lado”, no le sorprendería “que hubiera comunidades que facilitaran el testeo en esta operación de retorno“.

Con él coincide Algaba, que reconoce que el test de antígenos es “rápido” y “barato”, pero “solo detecta casos positivos durante los primeros días de síntomas”, por lo que no es suficientemente fiable en personas asintomáticas.

Sin embargo, Pineda sí considera que “una prueba diagnóstica de Covid-19 (antígeno o idealmente PCR) hecha el mismo día de la reunión o un día antes puede reducir muchísimo el riesgo de contagio, aunque no es una garantía absoluta de que no se va a producir”. Con todo, reconoce que “mucha gente no podrá hacérselo, ya que tendría que recurrir a la vía privada”.

Medidas generales

Además de todo lo anterior, los expertos consultados por 20minutos recuerdan las medidas básicas contra la Covid que desde el principio de la pandemia se han difundido: distancia de metro y medio entre comensales, uso de mascarilla todo el tiempo que no se coma ni se beba, lavado de manos, ventilación de estancias, no compartir menaje ni raciones de comida…

“Hay que extremar las medidas personales de prevención (uso de mascarillas, quitándosela solo para llevarse a la boca la comida o los líquidos, lavado de manos, etc). Se debe intentar mantener la distancia de 1,5 metros entre comensales de una misma mesa, evitar abrazos, besos y estrechar la mano, etc. Las reuniones siempre que sea posible deben ser mantenidas en espacios abiertos”, abunda Pineda.

Cabe recordar igualmente que toda persona que presente síntomas de la Covid o haya estado en contacto con un positivo durante las dos semanas previas a la reunión debe permanecer en aislamiento.