Cuarentena en tiempos de covid-19

El sábado antepasado, durante la ronda de pacientes en cuidados intensivos un paciente en los 70s se deterioró, sus niveles de oxígeno bajaron y yo decidí colocarle un tubo en la garganta para conectarlo a lo que llamamos respiración artificial. Con la técnica llamada secuencia de intubación rápida recomendada para sospechosos de Covid-19 y con equipo de protección, iniciamos soporte ventilatorio. Nunca sospechamos que daría también positivo el resultado, no tenía historia de viajes o de haber estado en contacto con nadie sospechoso. Desde el principio de esa semana habíamos iniciado las preparaciones para la segura llegada de casos de Covid-19, pero no sospechábamos que llegarían tan pronto. Minutos antes, el residente había evaluado al paciente y a los pocos minutos yo le seguí. Luego de examinarlo y evaluar la radiografía de tórax, decidí que sus síntomas no eran totalmente de falla cardíaca aunque algunos laboratorios lo sugerían. Con varias enfermedades crónicas incluyendo enfisema, el cuadro clínico no estaba claro. Decidí ponerlo en aislamiento a pesar de la sospecha intermedia (Tip: sospeche Covid-19 en Todo paciente con insuficiencia respiratoria severa), el resultado positivo llegó al día siguiente.

Desde ese día, la cantidad de pacientes positivos se ha duplicado y, al igual que en algunos países, no hay todavía disponibilidad de hacer exámenes a todos.

A mis colegas y a mí, debido al nivel de contacto (menos de 2 metros por más de 3 minutos sin protección) nos han puesto en cuarentena. Algunos que desarrollaron síntomas a los pocos días se les hizo la prueba y resultaron positivos.

La primera cuarentena ocurrió en Italia (Venecia) en el año 1348 durante la época de la peste. La epidemia disminuyó, pero no desapareció, y hubo brotes por los siguientes 350 años. Cuarentena es la acción de aislar a personas para reducir el riesgo de que esta se propague, especialmente cuando no se sabe si ha contraído la enfermedad. En el caso del Covid-19, cuyo periodo de incubación va hasta aproximadamente 15 días, estas medidas son importantes, pero no suficientes para contener el virus, especialmente si existe ya propagación en la comunidad. Aunque el ejemplo de China en el control de la pandemia es de admirar, será muy difícil de seguir por otros países. Medidas innovadoras como las clínicas de fiebre (fuera del hospital) y hospitales de aislamiento (China) o tomografías masivas y pruebas a todos los sospechosos, (Corea del Sur, Alemania) son innovadoras y resultan efectivas, pero serán difíciles de implementar. Tampoco cerrar aeropuertos ha demostrado detener el virus cuando ya es local. Se deberá evaluar su factibilidad dependiendo de los recursos económicos de cada Estado.

A principios de los 90s, cuando hice mi internado en la Caja del Seguro Social, recuerdo el cuidado al hacer venopunciones en pacientes con VIH. Varias veces me pinche y tuve que ser evaluado por semanas. Esta vez el enemigo es distinto. El virus Sars-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, se transmite al respirar de cerca a un infectado o tocando áreas contaminadas, por lo que es mucho mas transmisible. No discrimina. Los riesgos de contraerlo son especialmente altos para los contactos cercanos de los afectados y para el personal de salud, pero este riesgo disminuye significativamente si se utilizan las medida de protección (máscaras, protección de ojos, guantes y batas). Si se adquiere la enfermedad, la mayoría de los pacientes menores de 60 años y sin enfermedades pre-existentes se recuperan, pero no existe inmunidad y todos somos vulnerables, a diferencia del virus de la influenza que tiene vacunas anuales y se adquiere inmunidad para el serotipo de esa temporada. Además con el Sars-CoV-2, la letalidad es de 5 a 10 veces mayor que con la influenza.

Felicito a las autoridades del Ministerio de Salud y al presidente Cortizo por los esfuerzos que se hacen para evitar la propagación del coronavirus. Los encargados en este comité son expertos en el tema y profesionales. Confíen en ellos. Esta guerra no será fácil ni corta en ningún lugar del mundo, afectará no solo la economía mundial, pero más importante vidas se perderán. Todos los médicos independientemente de su especialidad tienen la responsabilidad de ayudar en el sector público y privado. Esa es nuestra vocación.

A la población en general, les recomiendo seguir al pie de la letra cada indicación del personal de salud, quedarse en casa y no salir, a menos que sea necesario, distanciamiento social (2-3 metros); si tose, cúbrase con el codo, lávese compulsivamente las manos con agua y jabón por 20 segundos, desinfecte superficies con alcohol a más de 70%. Existen fuentes confiables y oficiales de cómo seguir estas indicaciones.

Finalmente, y más importante, no crear caos en las redes sociales con desinformación y/o críticas no constructivas para las autoridades ni mucho menos para los que están al frente de la batalla (personal de salud). Este no es el momento de hacer política, de teorías de conspiración o de consejos de charlatanes. Es el momento de estar todos unidos y preparados por sus familiares, por sus vecinos y especialmente por los adultos mayores. La solidaridad que necesitamos todos es un deber cívico. Esta guerra apenas empieza y estamos listos para enfrentarla. Coopere siguiendo indicaciones y no saturando el sistema de salud. Mientras termina mi cuarentena en un par de días, espero con ansias volver al campo de batalla. Para eso estudié medicina.

El autor es médico intensivista y neumólogo residente en Massachusetts, EU.





