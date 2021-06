¿Cuántos olores podemos detectar? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva

Aún así, ha habido intentos de simplificar este abanico agrupando los olores en categorías básicas. Una de ellas, por ejemplo, propone 10 ‘cajones’: fragante/floral, leñoso/resinoso, frutal no cítrico, mentolado/refrescante, dulce, quemado/ahumado, cítrico, podrido y acre/rancio. Sin embargo, muchos científicos la han considerado poco satisfactoria, ya que no atiende a diferencias entre distintos olores dentro de cada grupo.

No obstante y a pesar de ello, quizás es uno de los más desconocidos para la ciencia, hasta el punto en el que a día de hoy aún no está claro cuantos olores diferentes puede distinguir el ser humano.

El olfato es parte de los cinco sentidos ‘externos’ que tenemos los humanos y, como tal, uno de los primeros que nos vienen a la cabeza a la hora de enumerarlos. De hecho, lo tenemos tan presente que c uidamos mucho nuestro propio olor y no salimos de casa sin perfumarnos.

