cuántos días da positivo, cuál es la mejor hora, qué pasa si da negativo siempre…

Los tests caseros de ovulación son una herramienta más a la que pueden recurrir las mujeres que quieren quedarse embarazadas, pues ayudan a predecir los días del ciclo en el que tienen más posibilidades de concebir. Sin embargo, para poder sacarles el máximo partido, es recomendable saber cómo funcionan y cómo utilizarlos correctamente.

¿Para qué se hacen los tests de ovulación?

El ciclo menstrual de las mujeres dura alrededor de 28 días, pero ni en todas las mujeres dura lo mismo ni todos los meses tienen ciclos de la misma duración. Por tanto, aunque sepamos que los cinco días más fértiles son los previos y posteriores a la ovulación -es decir, en un ciclo regular de 28 días entre los días 10-16 más o menos- si no sabemos cuándo se produce esta exactamente, no conoceremos con exactitud cuándo tienen lugar esos días más fértiles.

Los tests de ovulación no ayudan a predecir cuáles serán esos días, y para ello mide en la orina el nivel más alto de la hormona luteinizante (HL). Esta hormona es la encargada de dar al orden de que el ovario libere al óvulo, y cuando está en su punto álgido, la ovulación tendrá lugar entre las 12 y las 48 horas siguientes, momento en el que la mujer tendrá más posibilidades de quedarse embarazada.

Hay otros signos que también pueden ayudar a intuir el momento más fértil, como la temperatura basal o la observación del moco cervical, pero la detección de la HL es más precisa.

¿Cómo se utiliza y cuántos días da positivo?





Dependiendo de la duración media de los ciclos, los test de ovulación deberán empezar a hacerse en un momento u otro. Así, por ejemplo, si el ciclo habitual es de unos 28 días, el test debe empezar a hacerse el día 11 del ciclo (el día 1 es el día en el que empieza la menstruación), es decir, unos tres días antes de que se espera que sea la ovulación. Lo normal es que los primeros días no se detecte el nivel más alto de HL y que tenga que repetirse hasta que dé positivo. Aunque puede dar positivo más de un día, una vez detecte se detecte este pico, ya no tenemos que repetirlo, porque solo se produce una vez cada ciclo. Dependiendo del tipo de test, este pico se manifiesta de una forma u otra. Los de tiras reactivas con la aparición de las típicas dos rayitas y los digitales con un icono.

¿Qué pasa si no da positivo en ningún momento del ciclo?

Esto puede ocurrir porque en muchas mujeres no es fácil encontrar este pico hormonal, porque es muy breve y solo dura unas horas. Si nos realizamos el test una vez al día, que además es lo que se recomienda, puede que ese pico ‘se nos escape’. No quiere decir que no haya tenido lugar, sino que cuando nos hemos hecho el test el momento ya había pasado. Si esto pasa varios ciclos seguidos, se puede plantear la posibilidad de hacer más de un test al día o de acudir al médico para descartar que tengamos algún problema de anovulación.

¿Pueden dar falsos positivos o falsos negativos?

Un test puede dar como resultado un falso negativo si no se realiza el test correctamente o si la sensibilidad del test de muy baja. Lo de los falsos positivos es menos probable, pero sí puede darse el caso de que el test sea positivo, es decir que se detecte un pico alto de HL, pero que no tenga lugar la ovulación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en mujeres con ovario poliquístico o multifolicular (que suelen tener siempre la HL elevada) o en mujeres de más de 40 años.

Dicho esto, es importante recordar que los tests de ovulación no son infalibles y no confirman que hay ovulación, sino que la hormona que actúa para que esta se produzca está en su punto más alto y que la ovulación, de tener lugar, lo hará entre las 24 y 48 horas siguientes.





¿Qué podemos hacer para que sean más fiables?

Lo más importante es que sigamos rigurosamente las indicaciones del test. Para ello, además, podemos seguir algunas recomendaciones:

•Hacer el test todos los días a la misma hora. No se recomienda la primera de la mañana.

•No orinar en las 4 horas previas a la realización del test.

•No bebes muchos líquidos antes para que la orina ni salga demasiado diluida u dé falsos negativos.

•Si un mes no da ningún positivo, el siguiente repetirlo dos veces al día y/o empezar uno o dos días antes.

•Complementarlo con la observación del moco cervical y la temperatura basal.

También es importante que usarlo no te produzca ansiedad. El hecho de que se recomiende tener relaciones sexuales el mismo día del positivo y en los dos días siguientes puede dar lugar a ansiedad, roces en la pareja, etc. Si esto ocurre, es mejor de utilizarlos, pues los tests de ovulación deben ser una herramienta de apoyo, no un estresor de la mujer o de la pareja.