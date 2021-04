Cuántos cacahuetes hay que comer para desencadenar una reacción alérgica

“El riesgo se basa en una combinación de la peligrosidad inherente de algo y la cantidad de esa sustancia a la que se expone una persona”, explica Haber. “El arsénico es más tóxico que el cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa, pero si no se está expuesto a ningún arsénico, no supone ningún riesgo” , detalla la doctora en declaraciones recogidas por InfoSalus.

De este modo, un nuevo estudio realizado por la doctora Lynne Haber, toxicóloga principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, ha intentado descubrir cuál es la cantidad de proteína de cacahuete hará tener una reacción alérgica a las personas sensibles al cacahuete que no tienen una alergia severa al mismo, según InfoSalus.

