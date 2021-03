Cuánto tiempo tendrán que llevar mascarilla las personas vacunadas

Hasta que no se conozcan con exactitud todos los datos sobre la vacunación “es importante que se tomen precauciones, porque incluso si tienen una infección asintomática y puede que no se enfermen porque recibieron la vacuna, aún podrían portar el virus y contagiarlo a otras personas”, añade la experta de la OMS.

Entonces, ¿cuánto tiempo deberemos seguir llevando mascarilla una vez inmunizados contra el virus? Aunque la vacuna ofrece protección frente a la Covid-19, todavía no se sabe con exactitud la capacidad de contagio y de transmisión. “Ahora sabemos que las vacunas pueden proteger, pero lo que no hemos tenido tiempo suficiente para comprender realmente es: ¿protege de la propagación?”, destaca en un reportaje del diario británico The Guardian el profesor de Inmunología en la Universidad de Cornell (EE.UU.), Avery August.

