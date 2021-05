¿Cuánto tiempo debería estar al sol para conseguir un moreno gradual y sin peligros?

De hecho, la CUN da una idea muy clara de cómo se puede hacer esto “el primer día solo 15 minutos, luego ir aumentando 10 minutos cada día” . Con paciencia podremos conseguir un bronceado gradual que no ponga en peligro nuestra salud y la de nuestra piel que no debemos olvidar que tiene memoria.

Hay una franja horaria en la que no deberíamos exponernos al sol, entre las 12:00 y las 17:00 según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). En estos casos podemos hacer otras actividades como leer debajo de la sombrilla, jugar a las cartas, ir a comer algo a algún chiringuito, etc.

Las quemaduras por el sol no solo dejan en nuestra piel manchas, zonas más oscuras que otras y que el moreno no quede tan bonito como esperábamos. No hay que olvidar el riesgo que suponen para nuestra salud, ya que “cada 9 minutos alguien muere por cáncer de piel en el mundo” según datos que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

You May Also Like