¿Cuánto subirá tu hipoteca variable por el euríbor? Compruébalo con esta calculadora

Para los clientes que no puedan hacer frente a las nuevas cuotas de la hipoteca, se recomienda que soliciten una cita cuanto antes con su banco para acordar una solución: “Alargar el plazo para que la cuota no suba tanto, reducir el interés, aplicar una carencia total (no pagar cuotas durante un tiempo) o parcial (pagar solo los intereses durante un tiempo)”, recomiendan desde HelpMyCash.

Otra opción es tratar de pasarse a una hipoteca a tipo fijo negociando con la entidad o cambiando de banco. “Su cuota pasará a ser estable y no se encarecerá si el euríbor sube”. No obstante, avisan, conviene darse prisa porque los bancos también están subiendo los tipos fijos. Según HelpMyCash, un interés fijo del 3% o por debajo aún puede considerarse atractivo.

Según el Banco de España, lo más conveniente es que la nueva mensualidad, junto con otros créditos hipotecarios, no supere el 35% de los ingresos netos mensuales. “ Si quiere seguir con un interés variable, puede rebajar su diferencial mediante una negociación con su banco o el traslado de la hipoteca a otra entidad. De este modo, cuando se revise su contrato, el interés será más bajo y las mensualidades no se encarecerán tanto”, añaden desde HelpMyCash.

