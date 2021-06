cuánto suben y consejos para que evitar las subidas

El poder de negociación del cliente frente a la empresa suele ser un revulsivo a favor del primero. No se trata tan solo de amagar con un cambio de compañía si la teleco no ofrece una mejora . Hay que ir un paso más allá : solicitar la portabilidad y que la compañía reciba la petición. Es decir, que el cliente tendrá que haber solicitado el cambio del número de teléfono a otra compañía de la competencia. Será entonces cuando la empresa se movilice para no perderte como cliente y te ofrezca descuentos en la tarifa.

Pero, si tras la comunicación no estás conforme, como usuario podrás cambiar de tarifa o compañía sin pagar ninguna penalización por la baja anticipada, aunque tuvieras permanencia. Esto se debe a que el nuevo precio más alto no está contemplado en el contrato firmado para dar de alta la tarifa antigua.

