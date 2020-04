cuánto sobrevive el coronavirus en ellas

El Gobierno ha recomendado este viernes a toda la población el uso de mascarillas con el objetivo de frenar una posible nueva expansión del coronavirus. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado además repartirlas en zonas de transporte público a partir de este lunes. Aunque no se ha alcanzado aún un consenso global sobre si su uso es correcto o no para evitar la propagación del Covid-19, se empiezan a conocer más detalles sobre su utilización. Un estudio revela ahora cuánto tiempo permanece el virus en una mascarilla quirúrgica tras ser expuesta a él, según ha informado Gizmodo.

