¿Cuánto se encarecerá tu hipoteca? Consulta cómo afecta a tu bolsillo la última subida de tipos del BCE

La subida de tipos al 2,5% anunciada este jueves por el Banco Central Europeo no sólo supondrá que las entidades financieras tendrán que pagar más por el dinero que piden prestado a los organismos centrales —ese 2,5% es el interés al que se presta liquidez a los bancos— sino que los clientes bancarios también verán encarecidos sus préstamos vivos ya que las entidades repercuten ese mayor coste de su financiación para que su negocio no se vea impactado.

You May Also Like