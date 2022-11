Cuánto podrían subir las hipotecas con la carencia propuesta por el Gobierno, según los expertos

Otro de los perfiles a los que se dirigen estas medidas es para hogares en situación de vulnerabilidad, pero que no cumplen con todos los requisitos expuestos anteriormente. Esto es, la renta es inferior a 25.200 euros al año y dedican más del 50% de su salario al pago del préstamo, pero “ no cumplen el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario” .

¿Cómo repercute el periodo de carencia en el total del préstamo? La portavoz de iAhorro subraya que la hipoteca “se va a encarecer”, ya que no es lo mismo una moratoria, como ocurrió durante la pandemia del covid, “que un periodo de carencia de cinco años, en el que se aplaza la amortización del capital, pero no el pago de intereses”.

“La única gran ventaja de las medidas que ha aprobado el Gobierno la vemos en la reducción del tipo de interés a euríbor -0,1% . Lo demás ya existía y el usuario podía pedirlo, otra cosa era que el banco se lo concediera. Ahora, para perfiles no tan vulnerables como los que plantea de forma general el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras, el banco también estará obligado a aceptarlo en caso de que se acoja a esta medida , porque no es obligatoria para las entidades”, explica Laura Martínez, portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

