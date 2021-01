¿Cuánto paga un youtuber en Andorra?

El secretario general de Gestha asegura que maniobras como esta provocan una pérdida de ingresos al Estado de 70.000 millones de euros al año y lamenta la “poca pedagogía de los usuarios de estos canales”. “La mayoría de sus seguidores sí necesitan los bienes públicos pero apoyan a estas personas que no contribuyen. Esto abre el debate social de por qué a determinados deportistas se les ha cuestionado su residencia en otros países pero a estas personas no. Quizá sea porque sus seguidores desconocen sus ingresos “, concluye Mollinedo.

“Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber”, ha afirmado el joven, de 30 años, consciente de que su decisión va a generar polémica, sobre todo después de que otro compañero de profesión, como Ibai Llanos , se haya mostrado públicamente a favor de tributar en España.

