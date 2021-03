“Cuanto más envejezco, más paciencia tengo”, dice Ibrahimovic

AFP • 22 Mar 2021 – 02:24 PM

La infatigable estrella del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic, 39 años, aseguró este lunes que con el tiempo se ha vuelto más paciente, en un momento en el que regresará a la selección tras cuatro años de ausencia.

“Cuanto más envejezco, más paciencia tengo. Tanto en la cancha como fuera de ella”, aseguró el delantero del Milan en conferencia de prensa a tres días del partido de clasificación para Catar-2022 contra Georgia.

Autor de 62 goles con la camiseta sueca y después de haber hablado con el seleccionador un regreso al equipo nacional, Ibrahimovic asegura que el objetivo de esta vuelta no es solo individual.

“No estoy acá para hacer mi propio ‘show'”, dijo ‘Ibra’, que la semana pasada había calificado su vuelta como el “regreso de Dios”.

“No soy más que una pieza de un puzzle en el medio de otras muchas piezas”, insistió. “Pero si me lo preguntas… ¡Soy el mejor del mundo!”, bromeó.

Más en serio, Ibrahimovic no puso fecha a su retirada e incluso dejó abierta la posibilidad de jugar en Catar-2022: “Jugaré durante tanto tiempo como sea posible”.

¿Había imaginado un regreso a la selección cuando anunció su retirada internacional tras la Eurocopa-2012? “Imposible”.

“Dije incluso que quizá ni siquiera estaría jugando en cinco años”, admitió.

“Pero cuando regresé de Estados Unidos y llegué a Milán, volví a sentirme vivo de nuevo. Sentí que podía seguir jugando al más alto nivel y que lo hacía bien”, añadió.

“Estoy acá porque pienso que puedo ayudar, es mi deseo. Echaba de menos la selección. So no la echase de menos significaría que no significa nada para mí. Tengo la oportunidad de jugar por mi país y lo hago con honor”.

El tiempo no parece haber pasado por el gigante sueco (1,95 m), en plena forma esta temporada en la Serie A pese a las lesiones.

Pese a no estar en el equipo nacional, “todo el tiempo he seguido a la selección y jugar en ella es lo más grande que puedes hacer como futbolista. Mientras la seguía, en el fondo de mí me decía: ‘Creo que podría aportar'”.

Salvo contratiempo de última hora, ‘Ibra’ volverá a vestirse con la camiseta sueca el jueves frente a Georgia (19h45 GMT), entrenada por el exinternacional francés Willy Sagnol, en el debut de la clasificación para el Mundial de 2022.