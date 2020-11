“Cuanto más decían que no, más tenía que hacerlo”

La empresaria, actriz y cantante Jennifer López, de 51 años, fue galardonada este domingo como icono del año 2020 en los E! People’s Choice Awards y su discurso resultó inspirador, por cómo reflexionó sobre el duro año que hemos vivido, lo realmente importante y las palabras que le dedicó a las niñas de todo el mundo.

“Este 2020 no ha sido una broma, ¿verdad?”, comenzó diciendo la artista. “Antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio y centradas en quién vendió la mayor cantidad de discos o entradas en taquilla“, decía Jennifer López. “Pero no este año. Este año fue el gran nivelador”, decía, porque “nos mostró lo que importaba y lo que no”.

Para López, hemos aprendido a “ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese contacto humano”.

“A veces, cuando estoy cansada o abatida, como lo hemos estado muchos de nosotros este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis fans, ustedes, los que me han levantado cuando no podía levantarme. Estoy muy agradecida de tener eso en mi vida“, aseguraba.

La cantante aseguró que toda su carrera se centra en llevar a los demás un poco de felicidad. “De ser una niña en el Bronx, Nueva York a tener el privilegio de actuar en algunos de los escenarios más grandes del mundo, e incluso en el Super Bowl a principios de este año, he visto y aprendido mucho y todavía estoy aprendiendo”, dijo repasando su vida y logros.

“Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para tener las oportunidades, a veces mis grandes sueños y mis ambiciones, ponían nerviosas a la gente que me rodeaba. ‘Eres bailarina, no puedes ser actriz’. ‘Eres una actriz, ¿cómo vas a ser cantante?’ ‘Eres una artista, no te tomarán en serio como mujer de negocios’… Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo“, revelaba JLo sobre sus motivaciones.

“La verdadera medida del éxito es inspirar a las niñas de todas las edades y todos los colores, de todo el mundo, para que sepan que pueden hacer lo que quieran, tantas cosas como quieran y que se sientan orgullosas de quienes son, sin importar de dónde vengan. Quiero que sepan que sus sueños están limitados solo por su imaginación, determinación y su voluntad de nunca darse por vencidas”, arengaba la artista.

Y Jennifer López acababa su discurso en español, para dirigirse a los latinos: “A mi gente latina: a donde quiera que vaya o donde quiera que yo esté, les tengo presentes siempre y es para mi un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi amor y todo mi corazón. Y recuerden, la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”, concluía.