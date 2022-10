¿Cuánto gastamos los españoles de media durante el Black Friday?

Cada año que pasa, el Black Friday se dilata más en el tiempo y no solo se celebra ese viernes después de Acción de Gracias (de Estados Unidos) si no que se adelanta y alarga en el tiempo . De hecho, la mayoría de países concentra el interés de sus compradores entre el 19 y 25 de noviembre, pero cada vez más días. Aun así, según los datos de Google Trends , por ejemplo, en el año 2018, en España, el 22% de las búsquedas relacionadas con Black Friday entre el 19 y 25 de noviembre se registraron el viernes. Aunque también hay que señalar que el interés empieza a incrementarse el miércoles y disminuye el sábado en casi todos los países.

