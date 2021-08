¿Cuánto gana Simone Biles?: Salario, Patrocinios, etc

Al final, la gimnasta estadounidense Simone Biles no se fue con las manos vacías de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el martes logró colgarse la medalla de bronce para de esa manera retirarse con dos preseas, contando la plata conseguido en el All Around por equipos, y a pesar de no haber competido.

Biles dio de que hablar en la justa veraniega después de renunciar a tres pruebas individuales y una más en equipo debido a problemas de ansiedad, situación que dividió algunas opiniones pero en las que prevaleció el apoyo a la norteamericana de apenas 24 años de edad.

A pesar de que no brilló de la misma manera que lo hizo en Río 2016, nadie puede negar que la gimnasta estadounidense es una de las mejores del mundo, además de mediáticas. También es una de las más ganadoras, sólo debajo de Larisa Latynina y Vitaly Scherbo.

¿Cuánto gana Simone Biles?

El patrimonio neto de la gimnasta de 24 años asciende a los 6 millones de dólares, la mayoría de ese dinero se da gracias a patrocinios y recompensas que ha recibido por cada medalla olímpica que ha ganado la estadounidense.

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Estados Unidos entregó recompensas de $37,500 por cada medalla de oro, $22,500 por cada medalla de plata y $15,000 dólares por cada medalla de bronce. Tomando en cuenta estos datos, Biles se llevó un total de $37,500 dólares de Tokio, que equivale a como si hubiera ganado una medalla dorada.

Biles se embolsó lo conseguido por el bronce en viga de equilibrio, pero también los $22,500 por ser parte de aquel equipo de All Around que se colgó la medalla de plata, esto a pesar de no haber participado.

Empresas como Athleta de Gap y United Airlines son algunas de las que se encuentran trabajando con Simone Biles, quien incluso se dio el lujo de romper relaciones con Nike en abril de este año.