¿Cuánto gana Chicharito Hernández en la MLS? Salario y patrimonio

A pesar de que esa no fuera una gran campaña, éste se comprometió a dejar todos los problemas atrás y en repetidas ocasiones mencionó que este 2021 veríamos al delantero killer de antes. Y quien más lo necesitaba, fuera de la afición, era la misma organización al angelina, ya que mantener al segundo hombre mejor pagado de todo el certamen no cosa sencilla. Así que, con 10 goles en 10 partidos este año, los 6 millones de dólares que cobra Hernández comienzan a pagar en felicidad para todas las partes .

