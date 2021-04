¿Cuánto dura la protección de cada vacuna contra el Covid-19? Este modelo predictivo lo calcula

Sin embargo, los resultados no significan que haya que descartar algunas de las vacunas autorizadas. Admiten que el estudio es predictivo, no prescriptivo, y que se basan en medias hipotéticas extraídas de los datos disponibles sobre sueros de convalecientes.

Varios estudios ya han documentado cómo la eficacia de la primera generación de vacunas Covid-19 -incluso en su punto más potente, en los días siguientes a la inmunización- se reduce contra la variante sudafricana en particular: dan protección pero no tanto como se había demostrado al evaluarla con el virus original.

