¿Cuánto debes ahorrar al mes para jubilarte millonario a los 62 años?

Según la compañía de asesoramiento financiero e inversión estadounidense The Motley Fool, si se empieza a ahorrar a una edad temprana, “menos tendrá que ahorrar cada mes para construir una reserva sólida”. Así, para alcanzar este objetivo a los 62 años “es mucho más fácil cuando se comienza a ahorrar a los 20 años”, aunque no es necesariamente imposible si es más tarde.

