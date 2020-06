La segunda fase de transición tiene una duración de tres semanas. En esta etapa el cabello deja de crecer “y el bulbo piloso, que recogía todo el alimento, se separa del torrente sanguíneo”. De tal manera que el pelo no se está alimentando y para de crecer. “En esta fase es común que, al peinarnos, nos llevemos más de un cabello sin que sintamos que lo hemos arrancado. Esto se debe a que el cabello sigue pegado a nuestro cuero cabelludo, pero ya no tiene tanto agarre como en la fase anterior”.

