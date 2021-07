¿Cuánto cobra la agencia inmobiliaria por vender un piso? ¿Qué servicios incluyen? ¿Quién debe pagar la comisión?

Sin embargo, los jueces de la Audiencia Provincial de Cádiz han dado la razón a la compradora, al considerar que la hoja de visitas es contraria a la normativa protectora de consumidores y usuarios. La sentencia considera que solo por firmar la hoja de visitas no significa que el comprador haya consentido el pago de una retribución a la agencia únicamente por facilitarle los datos de la vivienda y acompañarle en la visita, ya que la inmobiliaria no hizo ninguna otra gestión en la compraventa.

