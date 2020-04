Cuántas personas mueren por coronavirus realmente y cómo ataca a cada edad

Las estimaciones previas de muertes por casos confirmados de Covid-19 han oscilado entre el 2 y el 8% , mientras que las muertes por infecciones generales se han estimado entre el 0,2 y el 1,6 por ciento. Asimismo, los cálculos de la proporción de muertes en el grupo de edad más avanzada , los mayores de 80 años, se han fijado entre el 8 y el 36% . Sin embargo, estas estimaciones anteriores no se habían ajustado por el hecho de que solo es probable que se sometan a pruebas las personas con síntomas más graves, o las personas en cuarentena tras su repatriación a otros países, por lo que no reflejaban el verdadero número de casos en todas las poblaciones. Ningún estudio anterior ha estimado la proporción de infecciones que requerirán hospitalización.

Estas tasas son ligeramente inferiores a algunas estimaciones hasta la fecha, que no se habían ajustado a los casos no diagnosticados o al número de personas de cada grupo de edad de una población. Las tasas de mortalidad varían sustancialmente, desde el 0,0016% en los niños de 0 a 9 años hasta el 7,8% en las personas de 80 años o más.

La tasa de mortalidad de los casos confirmados de Covid-19 a nivel mundial se estima en un 1,38%, mientras que se incluyen los casos no confirmados la cifra bajaría hasta el 0,66%, según un análisis de de 70.117 casos confirmados en laboratorio y diagnosticados clínicamente en China, combinados con 689 casos positivos entre personas evacuadas de Wuhan en vuelos de repatriación, que se ha publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases.

