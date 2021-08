cuántas personas ha sacado cada país… y cuántas se quedan atrás

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha subrayado este viernes en rueda de prensa que Estados Unidos seguirá “sacando evacuados hasta el último minuto”, dando por sentado que los vuelos continuarán hasta el 31 de agosto. No habrá una ampliación de los plazos, aunque las labores de ayuda seguirán dándose, pero ya bajo la supervisión de las organizaciones no gubernamentales. La crisis afgana se ha estancado.

